Более 10 лет стажа
Выполнение строительных объектов с использованием традиционных и инновационных технологий
Наши услуги
Нулевой цикл строительства
✔️ Проектирование оснований и фундаментов
✔️ Разработка котлованов под фундамент
✔️ Вывоз и утилизация грунта
✔️ Устройство оснований фундаментов
✔️ Бетонная стяжка
✔️ Работы по гидроизоляции
✔️ Монтаж или бетонирование фундаментов, стен подвалов
✔️ Обратная засыпка пазух фундаментов
✔️ Прокладка подземных инженерных коммуникаций
✔️ Вывоз и утилизация строительного мусора
основные строительные работы
✔️ Кирпичная кладка стен
✔️ Монолитные ж/б стены
✔️ Стены из сборных конструкций (ж/б и сэндвич панели, блоки)
✔️ Металлические и ж/б каркасы зданий
✔️ Перекрытия ж/б сборные и монолитные, деревянные
✔️ Лестничные марши ж/б монолитные и сборные металлические
✔️ Крыши скатные, плоские
✔️ Кровли сборные, наплавляемые, мембраны
✔️ Отделочные работы
✔️ Фасадные работы
✔️ Благоустройство
✔️ Высотные работы / промышленный альпинизм
✔️ Внутренние инженерные коммуникации отопления / теплоснабжения
✔️ Наружные / внешние инженерные коммуникации теплоснабжения (тепловые сети)
✔️ Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации
✔️ Наружные / внешние инженерные системы водоснабжения и канализации
✔️ Внутренние инженерные сети электроснабжения
✔️ Наружные / внешние инженерные сети электроснабжения
✔️ Внутренние силовые сети, монтаж и подключение промышленного оборудования
✔️ Наружные / внешние силовые сети
✔️ Внутренние инженерные слаботочные системы
✔️ Наружные / внешние слаботочные сети
✔️ Инженерные системы вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения
✔️ Системы аспирации
специальные виды строительных и монтажных работ
✔️ Строительство быстровозводимых зданий и сооружений из легких стальных тонкостенных конструкций ЛСТК
✔️ Огнезащитная обработка несущих конструкций
✔️ Устройство системы внутреннего противопожарного водопровода ВПВ
✔️ Устройство системы внешнего / наружного противопожарного водопровода НПВ
✔️ Системы пожаротушения (водяные, порошковые, газовые)
✔️ Капитальный ремонт насосной станции пожаротушения
✔️ Строительство фундамента под ключ / помощь в выборе фундамента
✔️ Промышленное строительство
✔️ Другие виды специальных строительных и монтажных работы
наш опыт наши проекты
Специалистами компании СМК СтройТехнология реализовано более 50 объектов разного уровня сложности в сфере гражданского и промышленного строительства
зао Тверской экскаватор
- Капитальный ремонт крыш производственных корпусов
-Капитальный ремонт мест общественного пользования
Тверской областной суд
- Работы по комплексному капитальному ремонту здания Тверского областного суда
Жилой комплекс дубровка
- Монтаж тепловых сетей и тепловых пунктов домов, ливневой канализации / 2-я очередь (Московская область, Ленинский муниципальный район)
филиал конаковская грэс
- Выполнение работ по реконструкции системы безопасности объектов ОАО "Энел ОГК-5"
- Строительство КПП-2 и КПП-3
завод алексинское стекло
- Монтаж системы отопления и теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей
гУп мосводосток
- Монтаж системы автоматической установки пожаротушения
ЖК суворов г. тверь
- Строительство подземной автомобильной парковки
рособоронэкспорт
- Монтаж системы газового пожаротушения серверной
Завод талион терра (СТОд)
город торжок
- Огнезащитная обработка несущих металлических и деревянных конструкций цеха изготовления домокомплектов
умвд россии по тверской области
- Модернизация системы электропитания главного корпуса
- Ремонт кровли
Экспериментальный цех зао колорин продукт
- Реконструкция цеха пищевых добавок
АО Московский завод полиметаллов АО ТВЭЛ
- Техническое перевооружение демонстрационно-технологического центра аддитивных технологий корпуса 75А АО МЗП
- Монтаж системы контроля доступа и защиты помещений корпуса 88
оао завод им в.а. дегтярева г.ковров
- Монтаж системы спринклерного пожаротушения в сборочных корпусах
гбуз тверская клиническая больница №6
- Капитальный ремонт поликлиники
- Ремонт внутреннего противопожарного водопровода
гбуз тверской областной онкологический диспансер
- Капитальный ремонт торакального, гинекологического, рентгенологического, гастроэнтерологического отделений
- Ремонт кровли
Пао ковровский механический завод АО твэл
- Выполнение строительно-монтажных работ корпуса №2 (множество участков)
- Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ, вентиляционных, слаботочных систем в административных центрах (создание учебного центра)
- Выполнение монтажных работ системы электроснабжения и трансформаторных подстанций производственных участков
- Реконструкция наружных сетей и системы электроснабжения
качество - наше кредо
Компания СМК СтройТехнология соответствует всем требованиям системы менеджмента качества ИСО 9001:2015 и лицензию МЧС
мы движемся в команде партнеров
Предоставляем генподрядные и подрядные услуги высокого качества при обязательном соблюдении установленных бюджетов и сроков
ПРО
ИНЖЕНЕРИНГ
Монтаж, ремонт и обслуживание инженерных систем, электроснабжение, силовые сети и оборудование, слаботочные системы
СМК Инженерные
системы
Проектирование, монтаж, пусконаладка и обслуживание инженерных сетей, противопожарных систем и оборудования с соблюдением всех норм
Климат
групп
Монтаж, ремонт и обслуживание вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха, промышленные системы аспирации
ПБ
ротонда
Услуги по проектированию и обследованию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения