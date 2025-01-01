смк

строй технология

 

строим будущее вместе

 

смк
строй технология

 

строим будущее вместе

 
Строительно-монтажная организация
Более 10 лет стажа

Выполнение строительных объектов с использованием традиционных и инновационных технологий

Наши услуги

Нулевой цикл строительства

✔️ Устройство защитного ограждения
✔️ Проектирование оснований и фундаментов

✔️ Разработка котлованов под фундамент
✔️ Вывоз и утилизация грунта
✔️ Устройство оснований фундаментов
✔️ Бетонная стяжка
✔️ Работы по гидроизоляции
✔️ Монтаж или бетонирование фундаментов, стен подвалов
✔️ Обратная засыпка пазух фундаментов
✔️ Прокладка подземных инженерных коммуникаций
✔️ Вывоз и утилизация строительного мусора

основные строительные работы

✔️ Кирпичная кладка стен
✔️ Монолитные ж/б стены
✔️ Стены из сборных конструкций (ж/б и сэндвич панели, блоки)
✔️ Металлические и ж/б каркасы зданий
✔️ Перекрытия ж/б сборные и монолитные, деревянные
✔️ Лестничные марши ж/б монолитные и сборные металлические
✔️ Крыши скатные, плоские
✔️ Кровли сборные, наплавляемые, мембраны
✔️ Отделочные работы
✔️ Фасадные работы
✔️ Благоустройство
✔️ Высотные работы / промышленный альпинизм

Проектирование, монтаж и пусконаладка Инженерных коммуникаций / инженерных систем

✔️ Внутренние инженерные коммуникации отопления / теплоснабжения
✔️ Наружные / внешние инженерные коммуникации теплоснабжения (тепловые сети)
✔️ Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации
✔️ Наружные / внешние инженерные системы водоснабжения и канализации
✔️ Внутренние инженерные сети электроснабжения
✔️ Наружные / внешние инженерные сети электроснабжения
✔️ Внутренние силовые сети, монтаж и подключение промышленного оборудования
✔️ Наружные / внешние силовые сети
✔️ Внутренние инженерные слаботочные системы
✔️ Наружные / внешние слаботочные сети
✔️ Инженерные системы вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения
✔️ Системы аспирации

специальные виды строительных и монтажных работ

✔️ Строительство быстровозводимых зданий и сооружений из легких стальных тонкостенных конструкций ЛСТК
✔️ Огнезащитная обработка несущих конструкций
✔️ Устройство системы внутреннего противопожарного водопровода ВПВ
✔️ Устройство системы внешнего / наружного противопожарного водопровода НПВ
✔️ Системы пожаротушения (водяные, порошковые, газовые)
✔️ Капитальный ремонт насосной станции пожаротушения
✔️ Строительство фундамента под ключ / помощь в выборе фундамента
✔️ Промышленное строительство
✔️ Другие виды специальных строительных и монтажных работы

наш опыт    наши проекты

Специалистами компании СМК СтройТехнология реализовано более 50 объектов разного уровня сложности в сфере гражданского и промышленного строительства

Капитальный ремонт кровли
зао Тверской экскаватор

- Капитальный ремонт крыш производственных корпусов

апитальный ремонт мест общественного пользования

Капитальный ремонт здания
Тверской областной суд

- Работы по комплексному капитальному ремонту здания Тверского областного суда

Монтаж тепловых сетей и тепловых пунктов
Жилой комплекс дубровка

- Монтаж тепловых сетей и тепловых пунктов домов, ливневой канализации / 2-я очередь (Московская область, Ленинский муниципальный район)

Реконструкция систем безопасности
филиал конаковская грэс

- Выполнение работ по реконструкции системы безопасности объектов ОАО "Энел ОГК-5"

- Строительство КПП-2 и КПП-3

Монтаж системы отопления и теплоснабжения
завод алексинское стекло

- Монтаж системы отопления и теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей

Монтаж системы автоматической установки пожаротушения
гУп мосводосток

- Монтаж системы автоматической установки пожаротушения

Строительство подземной автомобильной парковки
ЖК суворов г. тверь

- Строительство подземной автомобильной парковки

Реконструкция систем безопасности
рособоронэкспорт

- Монтаж системы газового пожаротушения серверной 

Капитальный ремонт кровли
Завод талион терра (СТОд)
город торжок

- Огнезащитная обработка несущих металлических и деревянных конструкций цеха изготовления домокомплектов

Капитальный ремонт здания
умвд россии по тверской области

- Модернизация системы электропитания главного корпуса
- Ремонт кровли

Монтаж тепловых сетей и тепловых пунктов
Экспериментальный цех зао колорин продукт

- Реконструкция цеха пищевых добавок

Реконструкция систем безопасности
АО Московский завод полиметаллов АО ТВЭЛ

- Техническое перевооружение демонстрационно-технологического центра аддитивных технологий корпуса 75А АО МЗП
- Монтаж системы контроля доступа и защиты помещений корпуса 88

Капитальный ремонт кровли
оао завод им в.а. дегтярева г.ковров

- Монтаж системы спринклерного пожаротушения в сборочных корпусах

Капитальный ремонт здания
гбуз тверская клиническая больница №6 

- Капитальный ремонт поликлиники
- Ремонт внутреннего противопожарного водопровода

Монтаж тепловых сетей и тепловых пунктов
гбуз тверской областной онкологический диспансер

- Капитальный ремонт торакального, гинекологического, рентгенологического, гастроэнтерологического отделений
- Ремонт кровли

Реконструкция систем безопасности
Пао ковровский механический завод АО твэл

- Выполнение строительно-монтажных работ корпуса №2 (множество участков)
- Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ, вентиляционных, слаботочных систем в административных центрах (создание учебного центра)
- Выполнение монтажных работ системы электроснабжения и трансформаторных подстанций производственных участков
- Реконструкция наружных сетей и системы электроснабжения

качество - наше кредо

Компания СМК СтройТехнология соответствует всем требованиям системы менеджмента качества ИСО 9001:2015 и лицензию МЧС

мы движемся в команде партнеров

Предоставляем генподрядные и подрядные услуги высокого качества при обязательном соблюдении установленных бюджетов и сроков

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