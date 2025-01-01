✔️ Строительство быстровозводимых зданий и сооружений из легких стальных тонкостенных конструкций ЛСТК

✔️ Огнезащитная обработка несущих конструкций

✔️ Устройство системы внутреннего противопожарного водопровода ВПВ

✔️ Устройство системы внешнего / наружного противопожарного водопровода НПВ

✔️ Системы пожаротушения (водяные, порошковые, газовые)

✔️ Капитальный ремонт насосной станции пожаротушения

✔️ Строительство фундамента под ключ / помощь в выборе фундамента

✔️ Промышленное строительство

✔️ Другие виды специальных строительных и монтажных работы

